Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Министерство обороны США не получало запросов со стороны европейских стран о помощи в расследовании повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили пресс-службе Пентагона.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что глава ведомства Ллойд Остин ранее в беседе с министром обороны Дании Трине Брамсен предлагал содействие американских военных в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября обозреватель журнала National Review Антонио Райт написал о том, что Россия якобы может атаковать американскую инфраструктуру в случае получения доказательств причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2».

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