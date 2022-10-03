Вашингтон, 4 октября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США не получало запросов со стороны европейских стран о помощи в расследовании повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили пресс-службе Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

В заявлении отмечается, что глава ведомства Ллойд Остин ранее в беседе с министром обороны Дании Трине Брамсен предлагал содействие американских военных в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября обозреватель журнала National Review Антонио Райт написал о том, что Россия якобы может атаковать американскую инфраструктуру в случае получения доказательств причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2».