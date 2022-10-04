4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:36 — REGNUM Сообщение пресс-службы госкорпорации «Ростех» о том, что производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» достигло максимальных объёмов за последние десять лет, увеличившись в разы по сравнению с 2021 годом, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании отметили, что военный дивизион «Мотовилихинских заводов» перешёл на работу в три смены, чтобы добиться значительного роста объёма выпускаемых образцов военной техники. Ростех не встречался с такой загруженностью на протяжении последнего десятилетия.

Такие внезапные усилия могут быть связаны с указом президента России Владимира Путина об уголовном наказании за нарушение условий государственного контракта в сфере оборонного заказа. Теперь производителям военной техники, которую очень ждут на фронте специальной военной операции России, придётся попотеть, чтобы соответствовать таким жёстким требованиям.

«Правильно делают. Нужно сейчас как можно быстрее наращивать военную промышленность», — считает Эльмира Ш.

Многие пользователи уверены, что чем больше на фронте окажется российских систем залпового огня, тем быстрее мы увидим долгожданную победу.

«Торнадо» — сейчас одно из важных вооружений для российской армии. Естественно, что его стали больше производить», — пишет Аркадий К.

«Эти «Грады» и «Торнадо» уже не раз зарекомендовали себя эффективными средствами поражения скоплений противника. Таких нужно больше, всё на фронт!» — призывает Михаил Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что поставки западного вооружения киевским боевикам вынуждают Россию наращивать выпуск собственных боевых машин.

«Этого требуют обстоятельства, тут уж ничего не поделаешь. Запад от нас вряд ли в ближайшее время отстанет, так что остаётся просто ненавязчиво напоминать им, что с Россией шутки плохи», — подметила Татьяна А.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей всё же раздосадована, что Ростех нарастил объёмы выпуска только сейчас, поскольку дела у наших ребят, выполняющих свой долг в рамках спецоперации, оставляют желать лучшего.

«Это всё хорошо, но поступают новости о тяжёлом положении на херсонском направлении, которое сложилось уже сейчас! Эти грады уже должны на фронте быть, а там лишь только производство нарастили!» — возмущается Ольша Ф.

«Поздновато спохватились, когда уже по всему фронту у нас проблемы», — поделился своим мнением Антон Г.

«Жаль, что только сейчас очнулись. Эти бы «Грады» да на пару месяцев раньше!» — сетует Никита В.

Ряд пользователей не понимает, почему рост объёмов производства произошёл с таким опозданием. Граждане указывают на то, что такие госкорпорации, как «Ростех», могли бы самостоятельно принимать такие решения, а не ждать команды сверху.

«Полгода прошло, а Ростех только сейчас понял, что мы войну с нацизмом [на территории бывш. УССР] ведём! Это что, целенаправленное вредительство?!» — спрашивает Максим К.

«Что же раньше мешало нарастить объёмы? А может быть, кто?» — интересуется Антон Е.

Нашлись и те, кого волнуют конкретные цифры по производству, поскольку в разы увеличившийся объём выпущенных машин может оказаться недостаточным для фактических нужд нашей армии.

РСЗО «Торнадо-С» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А у меня вызывает вопросы формулировка «в разы». Относительно чего, во сколько точно раз? Если в год выпускали 10 «Градов», то теперь будут 20? А может быть, 30?» — задаётся вопросом Станислав Ю.

Напомним, 3 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о том, что производство реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» достигло максимальных объёмов за последние десять лет, увеличившись в разы по сравнению с 2021 годом.