Нью-Йорк, США, 4 октября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 октября ростом после снижения предыдущей недели.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 765,38 пункта (2,66%), до уровня 29 490,89 пункта. S&P 500 подорожал на 92,81 пункта (2,59%), до уровня 3678,43 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 239,82 пункта (2,27%), до уровня 10 815,43 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,27 (1,55%), до уровня $83,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением.

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