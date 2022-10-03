Саранск, 4 октября, 2022, 00:10 — ИА Регнум. В Мордовии полностью выполнили задачу первого этапа по комплектованию региональных батальонов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова Мобилизованные в Мордовии

Глава региона горячо поблагодарил жителей республики, которые сейчас находятся на передовой и кто готовится к выполнению боевых задач. Он подчеркнул, что многие «записывались добровольцами».

Здунов отметил, что ответы на поступающие на горячую линию обращения призывников и их родственников каждый заявитель получает лично. Наибольшее число жалоб связано с вопросами состояния здоровья призывников. Например, нужные сведения не сообщались в военкомат, либо не было обращений к врачам — в результате нет официальных подтверждений болезни.

Было принято решение проводить полные военно-врачебные экспертизы для призванных по мобилизации граждан.

Кроме того, во вторую волну поручено полностью выверять списки подлежащих мобилизации граждан, а также проработать вопрос брони.

Как сообщало ИА REGNUM, всё необходимое для воинской службы закупят для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Мордовии власти республики. Это теплое белье, предметы первой необходимости, медикаменты. Будут закуплены кнопочные телефоны, чтобы ни один военнослужащий не остался без связи.

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