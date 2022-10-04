Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В случае отказа от повестки по мобилизации гражданин подпадает под уголовную ответственность. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гражданин, если ему сотрудник военкомата или человек аппарата усиления вручает повестку, гражданин не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки по мобилизации несёт уголовную ответственность, — заявил Качковский. — Это штраф до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет».

В случае отказа составляется соответствующий акт. Затем документ передают в компетентные органы для привлечения отказавшегося к ответственности. Качковский отметил, что информация о том, что за отказ от повестки придётся заплатить три тысячи рублей, уже устарела, так как в законы были внесены изменения.

Напомним, что повестки должны вручать лично в руки под подпись. Делать это могут сотрудники военкомата или уполномоченные им лица.

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