Саранск, , 23:53 — REGNUM Министром внутренних дел по Мордовии назначен Юрий Поляков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что вновь назначенный руководитель начал работать в районных отделах около 30 лет назад на таких ответственных должностях, как следователь и оперуполномоченный. В период службы был получен богатый практический, который способствовал профессиональному росту.

По мнению Колокольцева, в Мордовии повышенного внимания требуют подростки, именно эту возрастную категорию он назвал группой риска.

Ранее пост главы МВД Мордовии занимал Борис Шейнкин. Сейчас он назначен на должность начальника УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

ИА REGNUM напоминает, Юрий Поляков родился в городе Ливны в Орловской области. Начал служить в органах правопорядка в 1999 году с должности оперуполномоченного межрайонного отделения по линии экономических преступлений при УВД Орловской области. С 2005 года занимал различные должности в подразделениях МВД по борьбе с экономическими преступлениями. С 2010 года работал в органах МВД на транспорте. В 2019–2022 годах возглавлял министерство внутренних дел по республике Тува.