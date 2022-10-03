Скопье, 3 октября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В македонских городах Куманово, Умин Дол, Новоселле и Любодраг 3 октября были выявлены случаи африканской чумы свиней, о чем сообщило Управление защиты и спасения, созванное в связи со вспышкой заболеваний.

Свиньи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в штабе отметили, что чума свиней не представляет опасности для человека и животных, являющихся лишь потенциальными переносчиками.

В качестве меры предосторожности в пострадавших населенных пунктах вводится запрет на торговлю свиньями, внеочередная регистрация всех свиноферм и идентификация всех свиней на фермах в течение семи дней.

Ветеринарные ассоциации будут проводить диспансеризацию на фермах путем взятия проб (цельной крови) на вирусологическое исследование, установлен запрет на забой свиней в домашних условиях, до получения отрицательного результата.