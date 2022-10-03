Вологда, , 23:49 — REGNUM В Вологодской области не зафиксировано ни одного случая уклонения от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

Частичная мобилизация Mil.ru

В военкомате пояснили, что в первую очередь сейчас призываются подходящие по здоровью мужчины в возрасте до 35 лет, служившие в армии, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призыв контролируют областная и военная прокуратуры.

Как сообщало иа, в Вологодской области под мобилизацию попали более двух тысяч человек. Половина из них уже отправилась на военную подготовку.