Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Военнообязанного гражданина могут отправить в воинскую часть в рамках частичной мобилизации уже на следующий день после явки в военный комиссариат. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Если гражданин прибыл к обеду, ему может быть вручена повестка на завтра на утро на отправку, — заявил Качковский. — Как правило, мы не отправляем в один и тот же день».

Также военком напомнил возрастные рамки мобилизации в России: военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы по закону подлежат мобилизации до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет.

«Однако в приоритетном порядке, так как объявлена частичная мобилизация, стараемся призывать граждан первого разряда — это сержанты, солдаты, матросы до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Но это не значит, что не подлежат призыву граждане старше 35-ти, которые относятся ко второму разряду — солдаты, сержанты – и которые предназначены в те же части территориальных войск или другие команды, которые подлежат частичной мобилизации», — пояснил Сергей Качковский

Напомним, что в Петербурге уже состоялись проводы групп мобилизованных в воинские части. Там они проходят военную переподготовку.