Тирана, , 23:43 — REGNUM Представители иранской оппозиции, проживающие в Албании, 3 октября в интервью для албанского новостного агентства Lapsi заявили, что не верят в возможность нанесения Ираном дистанционного удара по лагерю с помощью беспилотника.

Шираз, Иран Иран.ру

1 октября в правительственном иранском издании была опубликована статья «Стальные дроны Ирана могут разгромить базу моджахедов МЕК в Албании».

Напомним, в 2012 году под давлением США власти Албании предоставили убежище представителям иранского оппозиционного движения Моджахеддин-э Хальк (MEK), признанного в Иране террористическим. В США также внесли его в список террористических организаций в 1997 году, но в 2012 году исключили из него.

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