Сыктывкар, 3 октября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Коми Андрей Буйницкий. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«От преступного режима Киева пал смертью храбрых наш земляк рядовой Андрей Львович Буйницкий. Андрей Львович родился в Сыктывкаре. Проходил военную службу по контракту в мурманском посёлке Печенга. Был пулемётчиком мотострелкового отделения. Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Геройский подвиг Андрея Львовича Буйницкого навсегда останется в наших сердцах», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят средства из бюджета республики на экипировку мобилизованных.