Скопье, 3 октября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. В деревне Прогонат в македонском Тепеленском округе 3 октября произошел несчастный случай с участием американского туриста.

Rašo Скопье в окружении гор, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 20-летний мужчина упал в каньон. К счастью, пожарным удалось доставить туриста до госпиталя.

Мужчина получил множественные ранения и переломы, но остался жив. На месте происшествия ведется расследование.