Варшава, , 23:26 — REGNUM В Польше за период с сентября 2021 по август 2022 года количество уникальных (не повторяющихся) клиентов автосалонов в экономическом сегменте сократилось на 24,4%. При этом в секторе дорогих автомобилей снижение составило только 5%. Такие данные приводит «Польское радио» со ссылкой на аналитические структуры UCE Research и Proxi. cloud.

«Многое указывает на то, что в ближайшее время покупка нового автомобиля из этой группы (бюджетных — ред.) будет расходом, от которого откажется не менее четверти поляков, которые предпочли бы его при нормальных обстоятельствах», — говорит аналитик Proxi. cloud Милош Сойка.

По словам аналитика, инфляция и ограниченные финансовые возможности в большей степени влияют на людей, рассматривающих покупку автомобиля в экономическом сегменте. Значительно меньшее снижение спроса в секторе премиум-класса связано с тем, что инфляция меньше ударила по кошелькам более богатых соотечественников. «Кроме того, снижение трафика в автосалонах во многом связано с тем, что клиенты не хотят ждать новых автомобилей. Они выбирают подержанные автомобили, которые дешевле, а также доступны из рук в руки, что в этой ситуации является их большим преимуществом», — говорит он.

Как отметил аналитик Proxi. cloud Мачей Холуй, в июле 2022 года в экономическом сегменте авторынка был отмечен всплеск спроса, который, впрочем, не переломил общей тенденции. По его словам, 83% рынка новых автомобилей в Польше относится к экономическому сегменту, автомобили премиум-класса составляют лишь 17% рынка.