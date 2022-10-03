Скопье, 3 октября 2022, 23:28 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 3 октября высказался против введения обязательной воинской службы для граждан страны.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что армия Северной Македонии является армией профессиональных военных и власти будут придерживаться этого стратегического решения и в будущем.
Напомним, ранее Пендаровски занимал пост советника своих предшественников по интеграции в НАТО.
Читайте ранее в этом сюжете: Только треть поляков выступает за возобновление призыва в армию