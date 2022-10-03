Скопье, , 23:28 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 3 октября высказался против введения обязательной воинской службы для граждан страны.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что армия Северной Македонии является армией профессиональных военных и власти будут придерживаться этого стратегического решения и в будущем.

Стево Пендаровски «Отмена обязательной военной службы и полная профессионализация армии в 2006 году — это решение, которое было принято в рамках процесса трансформации армии, в соответствии с анализом и оценкой ресурсов и потребностей страны, проведенным в полной координации с НАТО».

Напомним, ранее Пендаровски занимал пост советника своих предшественников по интеграции в НАТО.

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