Пенза, , 23:26 — REGNUM Центры социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих, уже участвующих в специальной военной операции или призванных в ходе частичной мобилизации, организованы во всех городах и районах Пензенской области, сообщил 3 октября губернатор Олег Мельниченко в своем Телеграм-канале.

Частичная мобилизация администрация Бузулука

«По моему поручению с сегодняшнего дня начали свою работу центры социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих — как задействованных ранее в СВО, так и призванных в рамках частичной мобилизации. Они открылись во всех городах и районах области. В Пензе — в центре занятости населения, во всех остальных муниципальных образованиях — на базе органов соцзащиты», — написал Мельниченко.

«Призванные в рамках частичной мобилизации совсем скоро будут сражаться за мир на нашей земле. В тылу останутся их родные: любящие и преданные жены, дети, родители. Наша задача, пока наши бойцы защищают Родину, позаботиться об их семьях, помочь им в разрешении бытовых проблем, которые могут возникнуть… Контролировать работу центров будет специальный штаб при правительстве Пензенской области. Уделим этому особое внимание», — подчеркнул глава Пензенской области.