Йошкар-Ола, , 23:16 — REGNUM Исполнительное производство о взыскании с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и ООО «Компания «Чукшинский карьер» в пользу Российской Федерации в солидарном порядке 36 млн рублей находится на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по республике.

Леонид Маркелов Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл

Наложен арест на четыре помещения, которыми организация владела на праве собственности. Недвижимость расположены в строящемся микрорайоне «Мирный» в двухэтажном пристрое к многоквартирному дому. Общая стоимость арестованной недвижимости оценивается в 34 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в рамках исполнительного производства в конце мая Маркелов и его совершеннолетний сын были выписаны из многоуровневой квартиры на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле. В бывшей резиденции Маркелова было установлено принадлежавшее ему имущество, на 30 предметов домашнего обихода был составлен акт описи ареста. Имущество экс-главы республики будет передано на реализацию для погашения задолженности.

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