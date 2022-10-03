Севилья, Испания, , 23:15 — REGNUM Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетгеи может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 3 октября сообщает издание The Times.

Юлен Лопетеги Кирилл Венедиктов

По информации источника, кандидатуру испанца рассматривает «Вулверхэмптон», проваливший начало сезона. Хулен Лопетеги является приоритетным выбором руководства английского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера основной команды Бруну Лаже за неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. После восьми сыгранных матчей «волки» с одной победой и шестью набранными очками занимают лишь 18-е место в турнирной таблице АПЛ.