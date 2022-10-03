Севилья, Испания, 3 октября 2022, 23:15 — REGNUM Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетгеи может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 3 октября сообщает издание The Times.
По информации источника, кандидатуру испанца рассматривает «Вулверхэмптон», проваливший начало сезона. Хулен Лопетеги является приоритетным выбором руководства английского клуба.
Ранее сообщалось, что руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера основной команды Бруну Лаже за неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. После восьми сыгранных матчей «волки» с одной победой и шестью набранными очками занимают лишь 18-е место в турнирной таблице АПЛ.