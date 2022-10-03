Севилья, Испания, 3 октября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 3 октября сообщает издание The Times.

Кирилл Венедиктов Юлен Лопетеги

По информации источника, кандидатуру испанца рассматривает «Вулверхэмптон», проваливший начало сезона. Хулен Лопетеги является приоритетным выбором руководства английского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку главного тренера основной команды Бруну Лаже за неудовлетворительные результаты команды на старте сезона. После восьми сыгранных матчей «волки» с одной победой и шестью набранными очками занимают лишь 18-е место в турнирной таблице АПЛ.