Анкара, , 23:13 — REGNUM Об отсрочке ряда платежей попросила Газпром нефтегазовая компания Botas (Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS) из Турции, сообщает 3 октября Bloomberg.

Алексей Миллер и генеральный директор Botas Мехмет Конук подписывают меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». 1 декабря 2014 года Gazprom.ru

По данным источников агентства, турецкая компания попросила отложить некоторые платежи за газ из России до 2024 года.

Стоит отметить, что просьба об отсрочке пока не официальная. Добавим, что в Турции в минувшем месяце инфляция подскочила до 24-летнего максимума.

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