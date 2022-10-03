Анкара, 3 октября 2022, 23:13 — REGNUM Об отсрочке ряда платежей попросила Газпром нефтегазовая компания Botas (Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS) из Турции, сообщает 3 октября Bloomberg.
По данным источников агентства, турецкая компания попросила отложить некоторые платежи за газ из России до 2024 года.
Стоит отметить, что просьба об отсрочке пока не официальная. Добавим, что в Турции в минувшем месяце инфляция подскочила до 24-летнего максимума.
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