Анкара, 3 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Об отсрочке ряда платежей попросила Газпром нефтегазовая компания Botas (Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS) из Турции, сообщает 3 октября Bloomberg.

Gazprom.ru Алексей Миллер и генеральный директор Botas Мехмет Конук подписывают меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». 1 декабря 2014 года

По данным источников агентства, турецкая компания попросила отложить некоторые платежи за газ из России до 2024 года.

Стоит отметить, что просьба об отсрочке пока неофициальная. Добавим, что в Турции в минувшем месяце инфляция подскочила до 24-летнего максимума.