Ереван, , 23:14 — REGNUM Войска Азербайджана обстреляли приграничные позиции армянских военных, сообщает 3 октября минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению армянского военного ведомства, огонь вёлся из минометов и стрелкового оружия.

«3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — указано в сообщении минобороны Армении.

Отмечено, что «огонь противника был подавлен», армянские военные потерь не понесли.

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