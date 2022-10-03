В Армении заявили об обстреле приграничных пунктов войсками Азербайджана
Ереван, 3 октября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Войска Азербайджана обстреляли приграничные позиции армянских военных, сообщает 3 октября минобороны Армении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армения
По утверждению армянского военного ведомства, огонь вёлся из минометов и стрелкового оружия.
«3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — указано в сообщении минобороны Армении.
Отмечено, что «огонь противника был подавлен», армянские военные потерь не понесли.