Лондон, 3 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной Португалии по футболу Рикарду Карвалью признался, что считает 22-летнего латераля лондонского «Челси» и национальной команды Англии Риса Джеймса одним из лучших защитников мира.

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«Уверен, что Джеймса можно считать лучшим защитником Премьер-лиги и одним из лучших правых защитников мира. Рис является сильным игроком, который всегда движется вперед и даже после травмы сумел набрать форму и стать лучше. Джеймс очень зрелый игрок, за его игрой очень приятно наблюдать», — цитирует Рикарду Карвалью издание Sky Sports.

В текущем сезоне Рис Джеймс принял участие в восьми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Действующее соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Риса Джеймса в 60 миллионов евро.