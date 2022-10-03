Москва, 3 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Множество стран не хотят участвовать в изоляции России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Это хороший индикатор того, что незападные страны не хотят присоединяться к американской коалиции против России и предпочитают сохранять нейтралитет», — заявил эксперт.

Это ломает план США по изоляции России, заключил Александров.

Напомним, что ранее в ООН резолюцию, осуждающую присоединение четырех регионов к России, отказались поддержать такие страны, как Бразилия, Китай, Индия, Габон и другие.