Тбилиси, , 23:59 — REGNUM Экс-депутат грузинского парламента и лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария в связи с объявленным в Абхазии призывом на военную службу обратилась к абхазской молодёжи, сообщает 3 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Хоштария заранее осудила возможное участия призванной в абхазскую армию молодёжи в СВО. Она обвинила «окупационные» власти Абхазии в пренебрежении к жизням своих граждан и пригрозила, что Грузия не оставит это безнаказанным.

Хоштария также привычно обрушилась с обвинениями в адрес России. По её словам, Россия терпит в СВО полный «крах» и «разрушение», и поэтому вскоре останется на «политической и исторической помойке».

Хоштария фактически призвала абхазскую молодёжь уклоняться от службы в национальной армии Абхазии.

Напомним, что 3 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве граждан страны на военную службу.

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