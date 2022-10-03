Манчестер, Великобритания, , 23:02 — REGNUM «Манчестер Сити» близок к заключению с 22-летним атакующим полузащитником сборной Англии по футболу Филипом Фоденом нового контракта, рассчитанного до конца сезона 2026/27. Об этом 3 октября сообщает Дэвид Орштейн.

По информации источника, контракт будет согласован на этой неделе. Действующее соглашение Филипа Фодена с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского полузащитника в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Филип Фоден принял участие в 11-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.