Пушилин вручил Кадырову звезду Героя Донецкой Народной Республики
Донецк, 3 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.
Цуканов М.В
Флаг ДНР
Об этом Пушилин сообщил 3 октября в своем Телеграм-канале.
«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики
Большая честь для меня получить высшую награду Чеченской Республики — Орден Кадырова.
Между Донецкой Народной Республикой и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться», — написал Пушилин.