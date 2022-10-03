Донецк, 3 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Об этом Пушилин сообщил 3 октября в своем Телеграм-канале.

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики

Большая честь для меня получить высшую награду Чеченской Республики — Орден Кадырова.

Между Донецкой Народной Республикой и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться», — написал Пушилин.