Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. 24-летний центральный защитник «Ростова» и национальной сборной Боснии и Герцеговины по футболу Деннис Хаджикадунич, выступающий в текущем сезоне за шведская «Мальме» на правах аренды, отказался играть со сборной России. Об этом 3 октября сообщает издание Expressen.

Fc-rostov.ru «Ростов»

За «Ростов» Деннис Хаджикадунич выступает с 12 июля 2018 года после перехода из «Мальме» за 1 миллион евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает боснийского защитника в 3 миллиона евро.

Матч сборных России и Боснии и Герцеговины запланирован на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена».

Ранее сообщалось, что член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич сообщил, что сделает все возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией.