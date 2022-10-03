Ижевск, 3 октября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенный организованной группой, а также в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

40. мвд. рф Наркотики

Установлено, что в состав группировки входили трое жителей Удмуртии, а также Тверской области и республики Тыва. Под руководством неустановленного лица они несколько лет занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков в регионе, путем оборудования тайников в лесных массивах, гаражных комплексах, а также возле строений и сооружений. Три человека выполняли роль оптовых закладчиков, двое — занимались розничными закладками. Между собой преступники не были знакомы и общались только через куратора.

В момент пресечения деятельности банды по местам жительства участников группы, в арендованных квартирах и в тайниках было обнаружено около 1,2 кг синтетических наркотических средств.

Также установлена причастность обвиняемых к легализации денежных средств. «За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии перед судом предстанут 13 участников преступного сообщества, четверо из которых являются несовершеннолетними. Участники банды обвиняются в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества, покушение на незаконные производство, сбыт и хранение наркотических средств, а также по статье о легализации (отмывании) денежных средств.

Читайте также: В Удмуртии будут судить банду 13 наркосбытчиков