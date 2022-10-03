Израиль, 3 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Израильских военных обстреляли на Западном берегу реки Иордан, сообщили 4 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля. О пострадавших не сообщается.

Западный берег реки Иордан

Израильтян, которые проводили розыскные мероприятия, атаковали возле города Наблус в районе посёлка Бейта. В ответ военные открыли огонь в сторону источника стрельбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичной ситуации в районе Наблуса накануне, 2 октября.

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