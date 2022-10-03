Рим, 3 октября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В целом ряде городов Италии, в частности в Риме, Милане и Турине, 2 и 3 октября прошли акции протеста против очередного резкого повышения тарифов.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Организаторы и участники акций отметили, что национальные правительства, в том числе Италии, решают «политические» вопросы без оглядки на те проблемы, которые это приносит гражданам.

Среди участников митингов распространялись листовки общественного движения «Не платим», активисты которого призывают к отказу от оплаты счетов до того, как правительство начнет по-настоящему заниматься этой проблемой.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.