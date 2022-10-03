Рим, , 22:48 — REGNUM В небольших населенных пунктах Италии доля голосов, поданных за правые партии, была заметно выше, чем в среднем по стране, таковы опубликованные 3 октября итоги опроса.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

В частности, в населенных пунктах с населением менее 5000 человек за правых голосовали 51,7% граждан (в среднем в Италии — 44%), в то время как в городах с населением более 100 тысяч человек — 35,2%.

В свою очередь, основных соперников правых — леволибералов в небольших населенных пунктах поддержали 22% избиратели, в крупнейшие городах страны — 32,3%.

Тем не менее, нет ни одной «категории» городов, где либералы получили бы большее число голосов, чем правые.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.