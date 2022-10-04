Москва, 4 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Владимир Путин позвал наш народ на Отечественную войну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я думаю, речь Путина не столько изменила что-то в мировой геополитике, сколько в нашей стране, в нашем понимании своего геополитического положения и нашей роли в мире», — заявил эксперт.

Это был призыв Путина к нашему обществу сплотиться в смертельной схватке с нашим экзистенциальным врагом — Западом, полагает Александров.

«Путин дал ясно понять, что в этой схватке компромиссов не будет: либо мы победим, либо нас уничтожат. По существу, он позвал наш народ на новую Отечественную войну», — заключил политолог.

Напомним, что 30 сентября на церемонии подписания договоров в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин произнёс речь, в которой обвинил Запад в стремлении превратить Россию в колонию.