Рим, , 22:44 — REGNUM Лишь 38,1% граждан Италии полагают, что новое правоконсервативное правительство страны проработает все пять лет (до следующих очередных выборов), таковы опубликованные 3 октября итоги опроса Termometro Politico.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

50,4% граждан полагают, что коалиция прекратит свое существование раньше (13,8% — что она не продержится и года), остальные респонденты предпочли не высказывать своего мнения.

В период между выборами 2018 и 2022 годов в Италии успели сформироваться и распасться три правительства (популистов и правых, популистов и либералов, а также «широкая» коалиция всех трех указанных политических сил).

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.