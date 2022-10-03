* запрещённая в России организация

Москва, 3 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Боевые самолёты ВКС России в Сирии уничтожили объекты боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в идлибской зоне, сообщил 3 октября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

По его данным, в результате были ликвидированы 13 боевиков, в том числе два полевых командира.

«Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащим российской группировки и правительственных войск САР. В результате нанесения групповых авиационных ударов по подземным укрытиям незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин ликвидированы 13 боевиков, в том числе полевые командиры Абу Юсеф Аш-Шами и Халед аль-Юсеф (Абу Омар), 22 члена террористической группировки получили тяжелые ранения», — рассказал Егоров.

Кроме того, воздушными ударами ВКС России уничтожен склад с вооружением, где хранились четыре пусковые установки реактивных снарядов, зенитная установка ЗУ-23 и стрелковое оружие.

«Уничтожение подземных укрытий террористов позволило предотвратить готовившиеся ими резонансные диверсионно-террористические акции на объектах Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии и на объектах сирийских правительственных сил», — пояснил замначальника российского Центра.