Йошкар-Ола, , 22:42 — REGNUM В Марий Эл запущены чат-боты на базе социальных сетей «ВКонтакте» и telegram для оказания психологической помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития республики на своей странице в соцсети.

Частичная мобилизация администрация Бузулука

Чат-боты уже начали свою работу, каждый может задать вопросы о мобилизации населения, поделиться переживаниями за мобилизованных родственников и получить психологическую поддержку.

Консультационные услуги оказывают профессиональные психологи и практикующие психологи-преподаватели психолого-педагогического факультета Марийского Государственного университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Марий Эл, участвовавших в специальной военной операции, были удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: В Марий Эл участникам спецоперации вручили государственные награды