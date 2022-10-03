Рим, 3 октября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Проблема с прекращением поставок российского газа в Италию через территорию Австрии будет решена в течение недели, заявил 3 октября управляющий директор компании Eni Клаудио Дескальци.

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Проблема носила валютно-финансовый характер, необходимо было покрыть финансовые гарантии за транзит газа через Австрию (в евро), речь идет о сумме около 20 млн евро, отметил он.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.