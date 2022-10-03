Рим, 3 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Новое правительство Италии, вероятно, будет сформировано не позднее 20 октября, передают национальные СМИ 3 октября.

Quirinale.it Джорджа Мелони

В указанный день начнется саммит Европейского совета, на этой встрече Италию уже должна представлять Джорджа Мелони.

В настоящее время представители победивших на выборах партий продолжат переговоры о приоритетах правительстве и кандидатурах министров.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.