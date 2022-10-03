Ханты-Мансийск, , 22:19 — REGNUM Домой в Югру возвращаются 35 мобилизованных граждан. Об этом телеканалу «Мегаполис» сообщил помощник уполномоченного по правам человека в ХМАО Муратбек Канафин.

Мобилизация в Ханты-Мансийске Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

Пять югорчан возвращаются из учебного центра Екатеринбурга, и 30 — из Омска. Причины — состояние здоровья и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх жителях Югры, которых ошибочно мобилизовали. Они вернулись домой благодаря обращению на горячую линию Общероссийского народного фронта по ХМАО.

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