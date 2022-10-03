Рим, , 22:18 — REGNUM Прежнее правительство Италии имело возможность выделить на минимизацию последствий энергокризиса более 50 млрд евро, но новые власти уже не смогут сделать подобного шага безболезненно для страны, заявил 3 октября глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года Италией управляла «широкая» коалиция (либералы, популисты, правые) по управлением Марио Драги. В сентябре 2022 года внеочередные выборы выиграли правые, главой нового правительства станет Джорджа Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.