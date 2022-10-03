Ижевск, 3 октября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Похожий на гранату предмет был обнаружен во дворе жилого дома в деревне Новая Казмаска Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

56.rosguard.gov.ru Граната

После сообщения о находке на место выехали взрывотехники группы разминирования ОМОН «Барс». На месте специалисты установили, что найденный предмет является корпусом от учебной гранаты Ф-1 и взрывчатых веществ не содержит.

В управлении призвали не перемещать и не проводить самостоятельный осмотр подозрительных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, возле гаражей на улице Советской в Глазове в июле текущего года прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. Это также оказался корпус от гранаты Ф-1 со следами коррозии.

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