Брюссель, , 22:11 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение Болгарии дополнительных €1,61 млрд на развитие инфраструктурных проектов страны. Об этом 3 октября сообщает софийская газета «Факты».

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Деньги направят на создание железнодорожной линии София — Скопье, а также модернизацию нескольких болгарских автомагистралей внутригосударственного значения.

«Это позволит Болгарии вывести свою дорожно-строительную отрасль на принципиально новый качественный уровень», – говорится в документе ЕК.

Напомним, ранее Болгария обратилась в ЕК с просьбой предоставить Софии около $3 млрд на ремонт международных шоссе. Из-за низкого качества автодорог в стране ежегодно происходят до десяти тысяч аварий.

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