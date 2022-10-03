Брюссель, 3 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила выделение Болгарии дополнительных €1,61 млрд на развитие инфраструктурных проектов страны. Об этом 3 октября сообщает софийская газета «Факты».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Деньги направят на создание железнодорожной линии София — Скопье, а также модернизацию нескольких болгарских автомагистралей внутригосударственного значения.

«Это позволит Болгарии вывести свою дорожно-строительную отрасль на принципиально новый качественный уровень», — говорится в документе ЕК.

Напомним, ранее Болгария обратилась в ЕК с просьбой предоставить Софии около $3 млрд на ремонт международных шоссе. Из-за низкого качества автодорог в стране ежегодно происходит до десяти тысяч аварий.