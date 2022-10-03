Москва, , 22:27 — REGNUM Центр развития карьеры при инновационном комплексе «Техноград» организует для женщин онлайн-курс по профессии трекера. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За ноутбуком bruce mars

Занятия пройдут с 4 по 14 октября 2022 года в рамках «Мама онлайн», а поучаствовать в них можно будет бесплатно. «Курс запускается впервые. Он ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста», — рассказал об онлайн-курсе глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин.

Напомним, трекером является специалист, отвечающий за организационную поддержку команды стартапа в период его активного развития. Основной задачей трекера является организация эффективной работы или масштабирование проекта.