София, 3 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. На вчерашних выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии была зарегистрирована самая низкая за последние 32 года явка избирателей, что позволяет говорить о резком снижении политической активности граждан. Об этом 3 октября со ссылкой на заявление представителей болгарской Центральной избирательной комиссии сообщает БНР.

Болгария

2 октября к урнам для голосования пришло менее двух с половиной миллионов граждан страны, обладающих избирательным правом, что не превышает 39% общего электората. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь болгарского ЦИК Цветозар Томов сказал:

«Я могу с уверенностью сказать: это наиболее низкие показатели за всю новейшую историю нашего государства. Складывается впечатление, что болгары перестали проявлять интерес к политике».

Напомним, 2 октября в Болгарии состоялось внеочередное всенародное голосование на выборах в высший законодательный орган страны. По предварительным данным, основные места в болгарском парламенте и правительстве будут распределены среди представителей семи основных партий и политических движений страны.