Рим, 3 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секуи на встрече с послом России в Риме Сергеем Разовым заявил, что Италия «осуждает» прошедшие в сентябре 2022 года референдумы, сообщил Секуи журналистам 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

Голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях он назвал «фарсом» и отметил, что Италия не признаёт и не признает его итоги.

Кроме того, Секуи, по его словам, заявил Разову, что Россия должна «немедленно и без всяких условий» вывести войска с территории б. УССР.

Рим продолжит оказывать Киеву всю необходимую поддержку, эта позиция согласована с партнерами Италии, добавил он.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областейпо итогам референдумовподписали договоры о возвращении этих регионов в состав России.