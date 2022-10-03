София, 3 октября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. За последние десять лет население Болгарии сократилось на 844 тыс. человек, что является для отдельно взятой балканской страны тревожным показателем депопуляции. Об этом 3 октября со ссылкой на данные болгарского Национального статистического института (НСИ) сообщает БНР.

Andrey Рукодельница. Бургас, Болгария

По заявлениям социологов, причиной сложившейся ситуации является падение жизненного уровня в стране в целом, неэффективная система медицины и отсутствие качественных программ социального обеспечения пенсионеров. Кроме того, эксперты заявляют о резком увеличении смертности граждан в результате онкологических заболеваний.

Согласно официальной информации, в Болгарии проживает 6 млн 519 тыс. человек, что на 24% меньше, чем в 2012 году. Ранее действующее болгарское правительство объявило о намерении реализовать программу повышения рождаемости в стране.