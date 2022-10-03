Тюмень, 3 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Тюмени у девятиклассника из 49-й гимназии во рту взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает портал 72.ru.

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«Вызов поступил в 12:41, через 17 минут бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приёмное отделение ОКБ № 2. После его отправили на амбулаторное лечение», — сообщили изданию в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Отметим, что в июне 2022 года в Подмосковье 13-летнему школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты во рту. Об этом сообщали «Известия».