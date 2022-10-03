Тегеран, 3 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. МИД Италии проверяет информацию о якобы имевшем место аресте 30-летней гражданки страны в Иране, передают национальные СМИ 3 октября.

Тегеран. (сс) ninara

Согласно этим данным, Алессия Пиперно была арестована в Тегеране двое суток назад и с тех пор не выходила на связь.

Пока не установлено, связан ли этот предполагаемый арест с беспорядками, начавшимися в ряде городов Ирана в сентябре 2022 года.